Felipe Garrido presentará antología de cuentos de horror

CIUDAD DE MÉXICO (01/SEP/2016).- Un compendio de narraciones breves sobre muertos, demonios, brujas y otros seres, es lo que ofrece el escritor mexicano Felipe Garrido (1942) en su más reciente libro "No tengas miedo", el cual presentará el próximo 4 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes.



Para comentar los detalles de esta antología de cuentos, el autor estará acompañado por sus colegas y amigos Agustín Monsreal, Javier Perucho, Alejandro García y Benjamín Barajas.



"No tengas miedo" resplandece en una rutina de nostalgia del tiempo y evoca lo fantástico de un pasado etéreo, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en un comunicado.



Detalló que los relatos de fantasmas, quimeras, hechiceras, chaneques y otros seres fueron publicados durante tres décadas en diferentes suplementos culturales y ahora son reunidos en este material por Alejandro García para publicarlos en Colección Naveluz.



A lo largo de 32 años, Garrido publicó más de 700 cuentos cortos con columnas como "La musa y el garabato", que pareció en "Sábado" durante casi siete años, y otra que se llama "Mentiras transparentes", que aparece en "La Jornada Semanal" desde 2005.



Además de esas dos columnas ha publicado cuentos cortos en algunos libros separados y en otros periódicos como "El Siglo de Torreón" y otros sitios, comentó Felipe Garrido a la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes.



El narrador, poeta, traductor y cronista manifestó su entusiasmo por que sus cuentos lleguen a lectores jóvenes. "Son cuentos que he publicado y de vez en cuando hay algunos que se acercan al cuento de terror, que son de fantasmas o de monstruos".



Indicó que Alejandro García es un crítico importante. "Me siento muy contento, orgulloso de estar en una colección tan directamente encaminada a llegar a los lectores jóvenes, en este caso a los Colegios de Ciencias y Humanidades".



Felipe Garrido (Guadalajara, 1942) está de acuerdo con la idea de que el cuento de horror está hecho para vivirlo, y agregó: "Lo que no se vale es que nos hagan trampa y que no nos asusten".



Agregó que si prometen un cuento erótico "queremos sentir ese erotismo; si nos prometen un cuento cómico, queremos sentir esa alegría, esa risa, y si nos prometen cuentos de horror, pues queremos que nos asusten de verdad. Así que el próximo domingo espero que nos asustemos cuatro o cinco veces leyendo estos cuentos".