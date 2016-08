Francisco Tostado evoluciona en el LARVA

El pintor presenta la exposición 'Evolución', que muestra una mirada sobre la diversidad

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2016).- El próximo viernes 2 de septiembre en Café Benito/Sala Juárez del Laboratorio de Arte Variedades (LARVA) se inaugura la exposición “Evolución” del artista mexicano Francisco Tostado, obra que llega en vinculación con la organización del Premio Maguey, que comanda Pavel Cortés.

Las piezas del artista ya se habían presentado durante las actividades del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), pues Tostado realizó la imagen de la quinta edición de Maguey. La muestra se compone de fotografías, carteles y la utilización de materiales como el acrílico; el trabajo expuesto es una representación de la diversidad.

“Yo he estado haciendo estas piezas desde hace tres años, Pavel las vio, me dijo que le gustaban mucho y que le encantaría que una fuera parte para la quinta edición de Premio Maguey, trabajamos juntos, hicimos una pieza especial de esta serie que comenzó como digital, como una serie de bocetos, ahora escogí las que más me gustan porque el formato es grande”.

En “Evolución”, presenta una correlación entre el orden geométrico y el deseo, con la figura masculina de contexto en una interpretación evocadora. “Se gestó como en una serie de coincidencias, como ver elementos que me estaban atrapando y fue como armar rompecabezas, los hacia y encontraba el sentido de porque cada elemento estaba ahí, predomina el rojo y es una analogía donde lo que más importa es el amor”.

Ahora Francisco Tostado está experimentando con otros elementos pero que también se vinculan con lo diverso. “He estado trabajando en el tema de la soledad, pero no desde un punto negativo, quiero quitar la impresión de que la soledad es algo malo, mostrar que la soledad es estar contigo mismo; hay gente que en pareja se siente mucho más sola”. “Evolución” permanecerá hasta el domingo 10 de septiembre.

PREMIO MAGUEY

Propondrá galardón a Juan Gabriel

Pavel Cortés, director de Premio Maguey, reconoce la trayectoria del cantautor mexicano y comparte que pondrá sobre la mesa que se le haga un reconocimiento a su trayectoria en la siguiente edición. “Me parece oportuno, necesario y pertinente el reconocer una figura emblemática, un prodigio del pueblo, una figura cinematográfica y un icono de la diversidad. Es quizá prematuro decir si habrá un homenaje a Juan Gabriel en ese sentido, pero yo pensaría que tiene que ser así, pero habrá que proponerlo al patronato del festival y si contamos con su aprobación será interesante, justo y necesario”.

SABER MÁS

El artista

Francisco Tostado nació en La Paz, Baja California Sur, el 18 de mayo de 1981, pero se considera de Mazatlán, Sinaloa, porque vivió ahí hasta que en 2006 cambió su residencia a la Ciudad de México. Ha expuesto en el Ex Claustro de Santa María de Gracia de la Universidad de Guadalajara, en el Museo de Arte de Mazatlán, en 2005, y la última en el 2013, titulada “Fade Away and Radiate”, en el Hotel W de la Ciudad de México.