Muere el fotógrafo francés Marc Riboud

El narrador y poeta presenta 'Figuras Humanas', su trabajo más reciente en el género del cuento

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2016).- Forjado en casi todos los ámbitos de la escritura, pues ha escrito poemas, novela, ensayo y cuento, Luis Jorge Boone sabe que no es sencillo terminar un libro, mucho menos si es de cuentos que abarcan más de 300 páginas. Sin embargo, no se arredró ante el trabajo que supuso escribir “Figuras Humanas”, libro que busca plasmar todas las aristas de las relaciones del ser humano.

“Eran 19 textos que nunca tuve claro el número, tenía el plan de tocar por muchos lados el enamoramiento, el desapego, la traición, el desencanto, pero también la nostalgia, el erotismo, el extásis o el climax que supone la fugaz posesión de una dicha, y en algún momento me dije que el poema se lee muchas veces como una forma de no narrar, pero desde mi visión como poeta la poesía también es narrar, entonces vi esa oportunidad de trabajar esos textos que tenía fuera del libro pero que se tocan los temas de los cuentos; mi apuesta ahí es decirle a lector de cuentos que es la medida del lector el que puede hacer coherente todo esto, yo lo que quiero decir es que el poema también narra, es otra historia”, señala Luis Jorge, en charla con EL INFORMADOR.

Apuntó que con este libro de cuentos busca abarcar lo más posible en el tratamiento de temas y personajes, además de que menciona que le gustaría que sus textos cumplieran con la totalidad en los cuentos, como ya se habla de la novela totalizadora: “No me gusta pensar en un libro que repita herramientas o personajes, lo que quiero es que haya una cosa distinta. A mí me gustan estos libros que parecen libros totales, libros trabajados desde muchos extremos del lenguaje; esos son los libros que a mí me gustan y lo que trato de hacer es buscar en cada cuento el tono y el tipo de prosa a usar para arrancar lo mejor a cada personaje. Trato de escribir con las herramientas del editor, que también tengo, y pensar en la diversidad y en el plan de lectura que estás ofreciendo al lector”.

“Figuras Humanas” abarca las pasiones humanas y todo tipo de personajes y espacios narratológicos. Abandona el norte geográfico de donde viene, y deja de lado la noción de la violencia que ha inundado la literatura mexicana para centrarse en las pasiones. “Siempre me ha gustado la idea de que la experiencia estética y la experiencia creadora es una suma de cosas, si yo pienso que estoy poniéndome una traba sin darme la oportunidad de escribir otras cosas o mirar a otros lados sí creería que estoy traicionando el espíritu de la creación. En este libro hay cuentos que suceden en la playa o en la sierra, donde nunca había contado nada; sí lo había contado la ciudad o el desierto; entonces creo que se trata de sumar y aunque uno tenga los temas de los que quiere hablar, siempre están esos lugares que te inspiran a contarlos de otra forma”.

La forma de trabajar del escritor

Sobre su proceso de trabajo, Boone señala que a pesar de que no es muy rígido al momento de ponerse a escribir, pues no utiliza escaletas o esquemas como muchos escritores, sí le es necesaria cierta disposición en su escritorio, y trata de trabajar en varias historias a la vez. Así, una vez que encuentra ciertos líneas argumentales que se entretejen puede armar una historia más completo, mucho más sólida.

“Yo necesito cierta disposición al momento de trabajar: estar en una mesa enfocado en un cuento, luego en alguna otra libreta estar con otro felling o con otra manera de narrar a los personajes, poco a poco se va poblando esa nada, y cuando tengo una buena cantidad de material veo que el trabajo me empieza a guiñar el ojo y veo que puedo hacer no un plan de trabajo, sino una lista de buenas intenciones. Ahí descubro los deseos que tengo como narrador, para ir a donde no habías estado antes, para contar lo que no habías contado, y más o menos fue en ese punto en el que se me ocurrió separar por secciones el libro y darle distintos matices a la misma metáfora, que es el amor y las relaciones humanas”.

La recepción de “Figuras Humanas”

Con trayectoria como editor, Luis Jorge Boone sabe que el alcance de su libro depende de la acogida que le den los lectores, esos seres invisibles para los que se escribe aunque se les desconozca.

“Espero que el lector se encuentre con un libro que le es atractivo, que no se agacha ni se hace menos, y creo que no hay libros que sean así de ambiciosos, que tengan una constelación de personajes e historias y una constelación de tratamientos y prosas, quiero que el lector se deje querer porque los cuentos están escritos con la intención de que los textos sean una sorpresa. Porque también quise que al final todos los cuentos se comunicaran como la vida, así de diversa, de disparatada, de complementaria y esquiva”.

TOMA NOTA

Presentación

El próximo 31 de agosto, a las 20:00 horas, Luis Jorge Boone dará una conferencia en el ciclo “Lecturas de autor”, en el edificio de la Secretaría de Cultura. La charla será moderada por el editor Antonio Marts y la entrada no tendrá costo.