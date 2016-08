'El placer de la lectura'

'La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz'. Jorge Luis Borges

GUADALAJARA, JALISCO (27/AGO/2016).- Si bien es un discurso bastante trillado, utilizado infinidad de veces en campañas de promoción y fomento de la lectura por instituciones públicas y privadas, ese momento en que solo estás tú y cientos de páginas listas, invitándote a que seas tú el protagonista de la historia, eso sólo lo brinda el goce de la lectura. También es cierto que es nuestra responsabilidad como sociedad fomentarla, pues eso te permite conocer nuevas posibilidades, diferentes escenarios, pero sobre todo, leer te permite conocer, lo que te lleva a cuestionar, algo que definitivo hace mucha falta entre la sociedad mexicana.

Cada año vemos cifras de índices de lectura entre los mexicanos, pero ¿qué tanto reflejen estos números la realidad?, porque pareciera que en ocasiones es más importante elevar números frente a otros países, cuando en estos estudios se muestra, por ejemplo, la cantidad de libros que adquirimos, pero que no necesariamente implica que estos fueron leídos, es decir, el fomento a la lectura sigue siendo un tema de relevancia actual y que nuevas plataformas permiten que nuevas generaciones se acerquen y se vean beneficiadas por a esta actividad integral.

Sobre algunos datos que arroja la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015, me llamó mucho la atención uno, los maestros estimularon la lectura del 60.5 por ciento de los entrevistados, y los padres de familia de un 43.8 por ciento, esto me lleva a unas líneas atrás, cómo estamos abordando como sociedad y a quién se le está otorgando la responsabilidad de estimular la lectura. Sin duda en las escuelas, sin quitar responsabilidad en casa, se deben seguir desarrollando más y mejores estrategias que propicie a este tan anhelado hábito de la lectura, utilizando tal vez las nuevas plataformas y tecnologías de la información.

“El hábito de la lectura incide en el desarrollo de una sociedad”

“Hoy en día la lectura influye demasiado en nuestra sociedad, aunque muchos pudieran pensar que las nuevas generaciones no leen, sin embargo, actualmente vivimos rodeados de tecnología y por ende la lectura es el pan de cada día. En un mundo cada día más globalizado, en el cual la información está al alcance de todos, los jóvenes pueden acceder a textos de manera gratuita, haciendo la lectura accesible para casi cualquier persona.”

Margarita Morales Rayas, participante Mar Adentro

“La comunicación es el principio básico de la organización social y requisito indispensable para las relaciones sociales, es un proceso social enfocado en compartir ideas, significados y símbolos. La lectura es una herramienta principal que permite generar y poseer conocimiento. Leer brinda capacidades cognitivas que habilitan la interacción; la cual, por ende, nos forma y define como sociedad.”

Rosa Isela Rocha Coronel

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

“Leer me salvó la vida”

“Soy un periodista que trabaja en una revista y que en sus tiempos libres, o incluso en los no libres, intento robar horas para poder escribir, que es lo que más me gusta hacer, y leer que también es lo otro que me gusta hacer, eso soy…” así se define el escritor, periodista chileno y comprador compulsivo de libros Diego Zúñiga.

A pesar de ser un lector tardío —comenzando hasta llegados los 15 años—, su pasión por la escritura creció a la par con su pasión por la lectura, encontrando un momento de mucho gozo detrás del papel y la pluma, tanto así que tuvo que convertirse en un experto en el arte de robar horas a cualquiera actividad para avanzar en sus escritos.

Sin duda ha sido un camino bastante difícil y una de las decisiones que lo llevó a estudiar la carrera de periodismo fue aceptar que sería muy difícil poder vivir de esa profesión, como escritor, sin embargo, en su trayectoria ha logrado compaginar el tema del trabajo en la revista, pues se dedica al periodismo cultural y con ello puede abordar temas de su interés.

Cada vez está más cerca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y en esta ocasión Latinoamérica es el invitado de honor, situación que al escritor llena de alegría pues sabe que es un espacio donde vuelve a ver amigos escritores, no solo de México, sino de muchas otras partes, a encontrar nuevas visiones de la literatura y sobre todo, a conseguir nuevos especímenes para su nutrida pero aún no suficiente biblioteca.

Literatura en América Latina, ¿Un despertar en las nuevas generaciones de escritores?

Discutiendo con colegas del ámbito de la literatura, precisamente Diego Zúñiga reconoce a esta nueva generación de narradores quienes ven la mirada del extranjero observando el continente, siempre un mirada paternalista.

“Siempre hay una serie de clichés o lugares comunes, como decir, literatura mexicana igual a literatura con narco, o en el caso de nosotros que venimos del sur, literatura chilena, literatura argentina igual a dictaduras militares, de ese parecido. Yo creo que esta generación de escritores que nacieron del 70 en adelante y que son varios de los que ya han circulado por esta actividad, me parece que miran con más sospecha esos lugares comunes, entonces se puede escribir sobre la violencia porque también es con lo que vivimos, la cotidianeidad, pero con una mirada un poco más distante, más crítica, complejizando los discursos y eso me parece súper atractivo… yo creo que hacia ese lugar hay que apostar, porque me parece que esta generación de jóvenes narradores tiene cierta consciencia de eso finalmente, como de tratar más críticamente los temas, de hacerse más preguntas, no escribir con tanta certeza y yo creo que eso está bueno.”

¿Qué debate y entre quienes te gustaría presenciar?

El joven seguidor de la poesía, aceptó que le habría gustado presenciar un debate entre Jorge Luis Borges y el poeta chileno Roberto Bolaño, ya que a pesar de que tenían mucho en común en algunos temas, en la política apuntaban en direcciones distintas y eran personajes muy contrastantes.

Sin duda Diego Zúñiga es un ejemplo de cómo las nuevas generaciones se han abierto camino, y reconoce a la lectura como su salvadora, pues sabe que desde sus orígenes tal vez no tenía el suficiente sustento económico, pero eso solo lo impulsó a buscar las herramientas y apostarlo todo por realizar su pasión, ser escritor.

Mensaje a los jóvenes- “Súmate a Mar Adentro”

“Que lean, que descubran el goce que hay que en la lectura finalmente. Como que uno no se siente menos solo leyendo, uno se siente estimulado leyendo, uno se siente vivo mientras lee, yo creo que a mí me salvó la vida leer, me cambió la vida el saber, descubrir los libros.”

Diego Zúñiga

Escritor y periodista chileno. Ha publicado las novelas Camanchaca (La Calabaza del Diablo, 2009), traducida al italiano, al francés y al inglés, y Racimo (2014). Es miembro de la editorial Montacerdos y escribe en la revista Qué Pasa.

Historias de éxito que trascienden

Jorge Francisco Luis Borges

(24 de agosto de 1899 –14 de junio de 1986)

Jorge Luis Borges fue un escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX. Reconocido de manera excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su padre, Jorge Guillermo Borges, fue un abogado argentino, nacido en la provincia de Entre Ríos, que se dedicó a impartir clases de psicología. Su madre, Leonor Acevedo Suárez, era uruguaya, aprendió inglés de su marido y tradujo varias obras de esa lengua al español.

Borges consideraba que había heredado dos tradiciones de sus antepasados: una militar y otra literaria. Con su obra, este escritor argentino trasciende toda clasificación posible y es considerado uno de los más grandes literatos del siglo XX. En 1906 escribió su primer relato, La visera fatal, siguiendo páginas del Quijote. Además, esbozó en inglés un breve ensayo sobre mitología griega. A los nueve años tradujo del inglés El príncipe feliz, de Oscar Wilde, texto que se publicó en el periódico El País.

Recibió importantes premios y distinciones de diversas universidades y gobiernos de diversos países. En 1961 compartió con Samuel Beckett el Premio Formentor otorgado por el Congreso Internacional de Editores, y que fue el comienzo de su reputación en todo el mundo occidental. Sería imposible reseñar en estas líneas su vasta producción literaria, así como los reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera literaria, pero su legado sigue y seguirá presente en el mundo.

Para Leer…

“ Racimo” de Diego Zúñiga, es una novela que a su vez relata el paisaje de su ciudad natal.

Para saber…

En la población adulta de México, mayores de 18 años, se lee en promedio 3.8 ejemplares al año, según los resultados más recientes del Módulo de Lectura (MOLEC) levantado por el INEGI.